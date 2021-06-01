Последствия активного раннего обучения в течение первых пяти лет жизни становятся очевидными четыре десятилетия спустя. К такому выводу пришли ученые Технологического института Вирджинии и Пенсильванского университета в США.

Ученые изучали структурную визуализацию мозга, чтобы обнаружить влияние языковой и когнитивной стимуляции на развитие младенцев, начиная с шестинедельного возраста. Влияние обогащенной среды на структуру мозга ранее демонстрировалось в исследованиях на животных, но это была первая экспериментальная работа по обнаружению аналогичного результата у людей.

— Наше исследование показывает взаимосвязь между структурой мозга и пятилетним высококачественным образовательным и социальным опытом, — рассказал руководитель исследования, профессор Крейг Рэми.

По его словам, вместе с коллегами они смогли продемонстрировать, что у детей, получивших стимулирующий и эмоционально поддерживающий опыт обучения, статистически значимые изменения в структуре мозга появляются в среднем возрасте.

К научной работе были привлечены дети, которые, начиная с 1971 года, постоянно участвовали в одном из масштабных проектов по изучению программ раннего вмешательства.

— Результаты также подтверждают идею о том, что раннее активное обучение позитивно влияет на структуру мозга детей, которые растут с социально-экономическими проблемами, сопряженными с множественными рисками, — отметила одна из авторов первого исследования, директор Центра нейробиологии Марта Фара.

По ее словам, это имеет захватывающие последствия для фундаментальной науки о развитии мозга, а также для теорий социальной стратификации (деление общества на социальные слои) и социальной политики.

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