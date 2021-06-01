Заложенность носа, насморк, боль в горле, потеря обоняния характерны как для сезонной аллергии, так и для Covid-19. Как же понять, что с вами?

— Наличие у вас аллергии в анамнезе может дать вам самый главный ключ к разгадке, — объясняет аллерголог и иммунолог из LifeBridge Health доктор Джонатан Матц.

Помимо заложенности носа, насморка, боли в горле, потери обоняния, еще одним признаком сезонной аллергии является зуд в горле или носу, что не соответствует симптомам Covid-19.

Но если у вас есть эти симптомы и у вас никогда раньше не было аллергии, это — Covid-19, пока не будет доказано обратное.

Также важно знать, что высокая температура обычно является индикатором Covid-19, но не сезонной аллергии.

Если вы пытались оценить свои симптомы, но остаетесь неуверенным и плохо себя чувствуете, лучше всего пройти обследование, советует доктор Матц.

Даже если вы подтвердили, что у вас сезонная аллергия, а не Covid-19, ваши симптомы могут вызывать у окружающих чувство дискомфорта, что может привести к проблемам в учебном заведении или по месту работы. В этом случае вам лучше получить у специалиста соответствующее подтверждение, что у вас именно сезонная аллергия, а не Covid-19.

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