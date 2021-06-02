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Людмила Грубник |

80 млн доз другим странам: США готовятся к распределению Covid-вакцин

80 млн доз другим странам: США готовятся к распределению Covid-вакцин

В течение следующих двух недель власти США будут решать, каким образом будут распределять и кому будут передавать 80 млн доз вакцин против коронавируса.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Я думаю, вы слышали, как президент США Джо Байден несколько недель назад объявил, что мы хотим предоставить около 80 млн доз вакцины, к которым у нас есть доступ, с настоящего момента до конца июня. И где-то в течение следующей недели или двух недель мы объявим процесс, посредством которого мы будем распространять эти вакцины, каковы критерии, как мы будем это делать, — отметил Энтони Блинкен.

По его словам, руководство страны заинтересовано в справедливом распределении вакцин. В этом вопросе США будут сотрудничать с глобальным механизмом COVAX.

В мае Джо Байден заявлял, что к концу июня 2021 года США отправят 80 млн доз вакцин, чтобы помочь странам, борющимся с пандемией коронавируса.

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Вакцинация против коронавируса

С середины декабря в мире продолжается иммунизация против коронавируса.

Однако в мире фиксируется нехватка вещества.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: U. S. Departament of State

Фото: Dreamstime

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