После 40 лет мужчине сложнее стать отцом, чем в 18-20. Но причины мужского бесплодия установить проще, чем женского, и оно лучше поддается лечению.

У мужчин после 40 лет как правило появляются хронические воспалительные заболевания, различные вредные привычки, которые негативно влияют на здоровье и стать отцом в этом возрасте сложнее. Но можно.

Во-первых, нужно обследоваться и выявить все факторы, мешающие зачать ребенка.

— Это и ухудшение качества спермы и приобретенные воспалительные заболевания предстательной железы, различные соматические заболевания, гипертония, сахарный диабет, метаболический синдром, ожирение, — говорит врач уролог-андролог Евгений Клименко. — Все это ухудшает созреваемость сперматозоидов, что важнее чем, например, их подвижность.

Если у мужчины гормональные нарушения, то проводится гормональная коррекция. При простатите применяется противовоспалительная терапия.

Как отмечают медики, большая часть представителей сильного пола при успешной карьере и финансовых успехах имеет серьезные проблемы со здоровьем. И это нельзя оставлять без внимания, ведь многие хронические заболевания начинаются постепенно. Как сохранить мужское здоровье, читайте в нашем материале.