Способность витамина D защищать от тяжелого заболевания Covid-19 представляет большой интерес для экспертов в области общественного здравоохранения, но имеет ограниченные подтверждающие доказательства.

Так, недавнее исследование, проведенное канадскими учеными, не обнаружило поддерживающего эффекта витамина D в качестве меры защиты от коронавирусной инфекции.

Чтобы оценить взаимосвязь между уровнями витамина D и восприимчивостью/тяжестью Covid-19, исследователи провели менделевское рандомизированное исследование с использованием генетических вариантов, тесно связанных с повышенным уровнем витамина D.

Авторы проанализировали генетические варианты более 4 тыс. человек с Covid-19 и более 1 млн без Covid-19 из 11 стран, чтобы определить, связана ли генетическая предрасположенность к более высоким уровням витамина D с менее тяжелыми исходами заболевания у людей с Covid-19.

Результаты не показали никаких доказательств предполагаемой связи между генетически предсказанными уровнями витамина D и восприимчивостью к Covid-19.

— Добавление витамина D в качестве меры общественного здравоохранения для улучшения результатов не поддерживается этим исследованием, — отметили ученые в статье, опубликованной в журнале PLOS.

По их мнению, результаты предполагают, что в рандомизированных клинических испытаниях Covid-19 следует уделять приоритетное внимание инвестициям в другие терапевтические или профилактические средства.

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