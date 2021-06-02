Израильские специалисты заявили об осложнениях после вакцинации против коронавируса. Речь идет о случаях воспаления сердечной мышцы среди граждан, в большинстве случаев — среди молодых мужчин. Им сделали прививки вакциной от Pfizer.

Такое заявление сделали в Министерстве здравоохранения страны.

Согласно данным ведомства, в Израиле с декабря 2020 года по май 2021-го зарегистрировали 275 случаев миокардита среди более чем 5 млн вакцинированных людей.

Вопрос изучили местные эксперты и выяснили, что осложнения чаще всего появлялись у мужчин в возрасте от 16 до 30 лет. После этого они проводили в больнице не более четырех дней, 95% случаев были классифицированы как легкие.

Специалисты предполагают, что существует вероятная связь между получением второй дозы вакцины Pfizer и этой реакцией организма.

В то же время в заявлении компании Pfizer говорится, что ей известно об израильских наблюдениях за миокардитом, отмечая, что причинно-следственная связь с ее вакциной не установлена.

В Израиле продолжают изучать этот вопрос.

Осложнения после коронавируса

После перенесения коронавируса у некоторых людей могут фиксироваться осложнения.

Среди них — проблемы со сном, слабость, головокружение.

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Источник: Еuronews