По состоянию на утро 2 июня 2021 года в Киеве зафиксировали еще 473 новых случая коронавируса.

За весь период пандемии в столице зарегистрировали 207 344 случая болезни.

За сутки от вируса умерли пять людей, в целом — 5 102.

В то же время за день выздоровели 1 904 киевлянина, за время пандемии — 172 456.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: