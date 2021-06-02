По состоянию на утро 2 июня 2021 года в Киеве зафиксировали еще 473 новых случая коронавируса.
За весь период пандемии в столице зарегистрировали 207 344 случая болезни.
За сутки от вируса умерли пять людей, в целом — 5 102.
В то же время за день выздоровели 1 904 киевлянина, за время пандемии — 172 456.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.