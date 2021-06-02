Минздрав Украины озвучил рекомендации для украинцев, которые лечатся от коронавируса дома.

В частности, в ведомстве призывают граждан не покупать самостоятельно лекарства, которые не назначил врач.

Общие рекомендации по лечению коронавируса дома:

не покупать самостоятельно антибиотики, которые нельзя пить без проведения соответствующих анализов, они эффективны против бактерий, а не против вирусов;

не тратиться на противовирусные препараты, они не спасают от вируса;

если в течение длительного времени не удается с помощью жаропонижающих препаратов сбить температуру ниже 38,5°, следует звонить врачу;

во время одышки и сатурации ниже 95% также надо обращаться к специалисту;

пить много жидкости;

регулярно проветривать комнату;

не забывать мыть руки.

Также важно сохранять дистанцию ​​и не контактировать с родными, которые не болеют.

Лечение коронавируса

Специалисты советуют при первых симптомах заболевания обращаться к врачу.

Только он сможет определить, в каком лечении нуждается человек — в больнице или дома.

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