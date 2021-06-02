Минздрав Украины озвучил рекомендации для украинцев, которые лечатся от коронавируса дома.
В частности, в ведомстве призывают граждан не покупать самостоятельно лекарства, которые не назначил врач.
Общие рекомендации по лечению коронавируса дома:
- не покупать самостоятельно антибиотики, которые нельзя пить без проведения соответствующих анализов, они эффективны против бактерий, а не против вирусов;
- не тратиться на противовирусные препараты, они не спасают от вируса;
- если в течение длительного времени не удается с помощью жаропонижающих препаратов сбить температуру ниже 38,5°, следует звонить врачу;
- во время одышки и сатурации ниже 95% также надо обращаться к специалисту;
- пить много жидкости;
- регулярно проветривать комнату;
- не забывать мыть руки.
Также важно сохранять дистанцию и не контактировать с родными, которые не болеют.
Лечение коронавируса
Специалисты советуют при первых симптомах заболевания обращаться к врачу.
Только он сможет определить, в каком лечении нуждается человек — в больнице или дома.
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