Граждане Украины начали серьезнее относиться к коронавирусу, однако вакцинироваться готова меньшая часть жителей страны.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) в мае 2021 года.

— Мы видим, что сейчас не только реальной, но и опасной болезнью его считают 50% опрошенных. Если сравнить с февралем, когда мы впервые провели исследование по этому вопросу, то тогда это был 41% , — отметил доктор социологических наук Александр Шульга.

При этом количество людей, которые считают, что не стоит преувеличивать опасность вируса, уменьшилось с 37% респондентов в феврале до 27% опрошенных в мае.

В то же время процент людей, которые скептически относятся к коронавирусу, практически не изменился: о том, что вируса не существует, и в феврале, и в мае заявили 3% украинцев, а 14% в мае и 15% в феврале ответили, что воспринимают его как обычные ОРВИ или грипп.

Несмотря на такую тенденцию по отношению к коронавирусу, большинство граждан Украины все еще пока не готовы вакцинироваться.

Об отсутствии намерения делать прививку в мае заявили 45% опрошенных, в феврале — 44%.

В то же время число тех, кто хочет вакцинироваться, несмотря ни на что, увеличилось с 8% в феврале до 13% в мае.

Опрос проводился Украинским институтом будущего (UIF) в мае 2021 года. Специалисты опросили 2 400 респондентов на территории всей Украины. Ошибка выборки не превышает 2%.

Стресс от пандемии

81% украинцев испытывают стресс во время пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в мае 2021 года.

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