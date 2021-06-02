Признаки и лечение эмоционального выгорания — психолог

Усталость, потеря интереса к работе, отсутствие удовлетворения от сделанного, раздражительность, бессонница. С этим печальным списком наверняка приходилось сталкиваться. Если все эти ощущения не проходят в течение продолжительного периода, вполне возможно, у вас возникло эмоциональное выгорание.

О том, что такое выгорание и как с ним бороться, Факты ICTV поговорили с психологом Анной Деревянко.

— Первым признаком эмоционального выгорания становится непреходящая усталость и моральная неудовлетворенность, — говорит Анна. – Иногда это сопряжено с материальным аспектом, но не обязательно.

Бывает, что и зарплата отличная, и работа любимая, а радости нет. Ждать, что все рассосется, не стоит, потому что не рассосется. Нужно идти к тому, кто поможет: психологу или психотерапевту.

Только специалист может определить, выгораешь ты или просто не выспался. Мастер своего дела уже по внешнему виду определит, кто перед ним и что делать: потухший взгляд, напряженное лицо говорят сами за себя.

Кто под прицелом

Практически бессильны перед синдромом эмоционального выгорания не только представители опасных профессий (пожарные, полицейские, военные), но и те, чья работа связана с общением:

медики;

учителя;

психологи;

социальные работники, продавцы;

служащие банков;

менеджеры по продажам;

работники колл-центров.

Симптомы выгорания

Итак, что отличает синдром эмоционального выгорания от просто плохого настроения:

Хроническая усталость.

Нежелание работать, брать на себя ответственность.

Поиски недостатков у коллег, руководства, близких.

Нежелание учиться новому.

Раздражительность или немотивированная агрессия.

Чем дольше будет длиться такое состояние, тем сложнее из него выбираться. Все может закончиться депрессией, соматическими болезнями и даже полным разрушением личности.

— Мы иногда не понимаем, почему болит голова, думаем, что язва желудка возникла от несбалансированного питания, — говорит психолог. – А на самом деле, наш организм таким образом сигнализирует об углубившихся психологических проблемах.

Что делать

Осознать, что есть проблема и это ненормально.

Следующий этап – обратиться к психологу, консультанту. Можно попробовать и самоанализ. Но это не исключает консультаций.

Завести дневник. Главное — писать все честно о том, что происходит ежедневно, какие ощущения в теле возникают после происходящего. Вы сами увидите, что нужно изменить. Важно писать ручкой на бумаге, а не на планшете, тогда включаются другие нейронные связи, нежели при работе с клавиатурой.

Можно задать вопрос, зачем мне дано выгорание, зачем уходить в раздражение. Отвечая на эти вопросы, можно узнать о себе много интересного и даже нелицеприятного.

Дневник – не панацея, но это лучше, чем ничего не предпринимать, тем более дневник позволит трезво посмотреть на себя со стороны и оценить свои поступки и состояние. Если почувствовали облегчение, значит, вы на правильном пути.

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Хорошо применять любые практики, которые возвращают вас в тело. Например, дыхательные. Дыхание всегда с нами, его можно применять незаметно.

Квадратное дыхание позволит снять мышечное напряжение. Нужно дышать по схеме: вдох, задержка дыхания, выдох, задержка дыхания. Этапы приблизительно одинаковы по времени – 4-5 секунд.

Можно применить дыхание по треугольнику: вдох — задержка — выдох, и затем многократное повторение. Каждый этап по длительности равен 6 ударам сердца.

Существует еще множество дыхательных практик. Подберите себе ту, что понравится больше.

При эмоциональном выгорании хорошо зарекомендовали себя прогулки на природе. Причем нужно не просто механически ходить, а созерцать окружающий мир, всматриваться в листья и цветы, замечать насекомых и птиц, слышать запахи. Описывать для себя увиденное.

Неплохо воздействует на тело при напряжении массаж. Любой: от макушки до стоп. Плюсом станет ароматерапия, если нет аллергий.

Заземление. Постоять босиком на земле — что может лучше этого вернуть нас в момент Здесь и Сейчас? В этот момент и приходит осознанность, что же в нашем теле и жизни не так.

Вода. Смыть водой негатив можно в реке и под краном. Вода унесет все невзгоды и обиды.

Написать письмо. Этот способ хорош при выгорании от отношений. Если вы левша, письмо напишите левой рукой, а затем заштрихуйте написанное правой. И наоборот, если вы правша. В конце письма обязательны слова благодарности человеку.

Можно написать сначала письмо, адресованное человеку, с которым вы в конфликте. Затем его ответ вам. В процессе написания писем вы увидите и причины конфликта, и пути выхода из него. После того, как эта переписка окончится – сожгите письма с соблюдением правил пожарной безопасности. Вы почувствуете облегчение и напряжение уйдет.

Чувство юмора как ничто другое помогает выйти из всех затруднительных ситуаций. Оно является отличной профилактикой эмоционального выгорания. Ведь в большинстве случаев шутка, смех разряжают обстановку и для напряжения не остается больше места и причин.

Можно уйти в отпуск. Но так, чтобы не видеть ничего из обыденной жизни. Лучше уехать в незнакомое место. Новая картинка – уже переключение внимания. Путешествия – это прежде всего новые впечатления, которые обогащают душу. Появляется новое – возникают новые нейронные связи, нервная система перезагружается.

Очень помогает чтение книг. И не только по психологии, практикам, но и романы, повести. Иногда короткие эссе могут всколыхнуть сознание и изменить жизнь. Важно не только откладывать прочитанное в уголки сознания, но и действовать. Только идущий осилит дорогу.

Хобби. Без него очень тяжело отвлечься от проблем. Если хотите чтобы, голова была в порядке, делайте что-нибудь руками.

При потере близких не стоит сдерживать слезы, врать детям о долгой командировке отца, замыкаться в себе. Нужно найти дело, которое бы отвлекло от горя. Найдите того, кому так же плохо, и помогите.