В то время как большинство противовирусных средств, которые применяются сегодня при коронавирусной инфекции, нацелены на лечение вызванный ею осложнений, исследовали Pfizer пытаются воздействовать напрямую на SARS-CoV-2, то есть непосредственно на сам вирус.

Обычно подобные научные изыскания длятся годы, но пандемия все значительно ускоряет.

В чем суть вопроса

Большая часть заболеваний, связанных с Covid-19, происходит из-за интенсивного воспалительного и иммунного ответа, который может возникнуть при инфекции. До сих пор наиболее успешные методы лечения были направлены именно на этот чрезмерный иммунный ответ.

Например, ингаляционный кортикостероид будесонид на ранней стадии заболевания снижает риск развития более тяжелых стадий.

У людей, госпитализированных с Covid-19 и нуждающихся в кислороде, пероральный кортикостероид дексаметазон снижает вероятность летального исхода.

В самых тяжелых случаях у пациентов с Covid-19, поступающих в отделение интенсивной терапии — внутривенное введение противовоспалительного тоцилизумаба дает больше шансов на выживание.

Но эти методы лечения нацелены не на сам SARS-CoV-2, а на последствия заражения. Прямое же поражение вируса оказалось более сложной задачей.

Ориентация на SARS-CoV-2

Вирус, такой как SARS-CoV-2, должен проникнуть в клетку-хозяин для размножения. Он делает это, используя свой спайковый белок (белок на поверхности вируса), чтобы прикрепиться к клетке, а затем использует собственные белки клетки для проникновения.

Попав внутрь клетки, SARS-CoV-2 удаляет ее внешнюю оболочку и высвобождает свою вирусную РНК (рибонуклеиновую кислоту, тип генетического материала). Это действует как шаблон, позволяющий вирусу размножаться, а затем заражать другие клетки.

В любой момент этого жизненного цикла вирус может быть уязвим. Дело в том, что SARS-CoV-2 содержит фермент, 3C-подобную протеазу, которая играет решающую роль в процессе размножения. Таким образом, лекарство, которое сможет эффективно воздействовать на эту протеазу и предотвращать тем самым размножение вируса, может быть полезным сразу против нескольких известных коронавирусов и, возможно, любых других, которые появятся в будущем.

К слову, ингибиторы протеазы были успешно использованы для лечения других вирусных инфекций, особенно хронических инфекций, таких как ВИЧ и гепатит С.

Что сегодня

Pfizer/BioNtech принимают два препарата для клинических испытаний: PF-07304814 — внутривенная инъекция для пациентов, госпитализированных с тяжелым Covid-19, и PF-07321332 — пероральный агент или таблетка, которые потенциально могут быть использованы на более ранних стадиях болезни. Оба являются препаратами ингибитора протеазы 3CLpro.

Испытания первой фазы начались в марте и представляют собой самый ранний этап разработки лекарства. Это когда отбирают здоровых добровольцев и используют разные дозы препаратов, чтобы установить их безопасность. Ученые также смотрят, вызывают ли препараты достаточную реакцию в организме, чтобы указать, что они могут быть эффективными против SARS-CoV-2.

Следующим шагом будут испытания вторая и третья фазы, чтобы увидеть, улучшают ли они результаты при Covid-19. Обычно этот процесс занимает годы, но поскольку пандемия продолжает бушевать во всем мире, Pfizer заявляет, что сделает это в течение нескольких месяцев, если испытания первой фазы будут успешными.

Что же касается противовирусных препаратов, которые оказались по сути бесполезным при острой Covid-19, их, по мнению ученых, можно использовать в качестве профилактических средств и на ранних стадиях болезни, особенно у людей, плохо защищенных вакцинацией, или у тех, кто не был вакцинирован вообще.

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Источник: Firstpost