За минувшие сутки, 2 июня, в мире зафиксировали более 447 тыс. новых случаев Covid-19, всего — 171,9 млн. Больше всего заболевших за сутки обнаружили в Индии (133 тыс.), Бразилии (77 тыс.) и Аргентине (35 тыс.).

От осложнений, которые вызвал коронавирус, за сутки умерли более 10 тыс. человек, а за все время пандемии — 3,5 млн. В то же время выздоровели — более 154,6 млн человек. Сейчас насчитывается более 13 млн активных случаев заболевания, из них в критическом состоянии — более 90 тыс. пациентов.

Главные новости о коронавирусе за 2 июня в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

Коронавирус в Украине

Украина снова вошла в тройку стран Европы, где за последние сутки обнаружили наибольшее количество смертей от коронавируса. В течение последнего дня в стране от последствий, вызванных вирусом, умерло 163 человека.

За сутки подтвердили 2 205 новых случаев Covid-19. За время распространения вируса на территории страны умерли 50 857 человек. В то же время преодолеть болезнь удалось 2 062 572 украинцам, за сутки – 9 405.

Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Киевской (178), Харьковской (139) и Запорожской (124) областях.

Вакцинация в Украине

За сутки 1 июня прививку от коронавируса в Украине получили 18 884 человека, больше всего из них в Днепропетровской области – 3582 человек, меньше всего в Черновицкой области – 64 человека. Первую дозу за сутки получили 15 858 человек, завершили вакцинацию – 3 026 человек.

С начала кампании по вакцинации проведено 1 180 402 прививки. Вакцинировано 1 047 896 человек, из них получили первую дозу – 1 047 894 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 132 058 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом).

Коронавирус в мире

В то же время в США уже готовятся к распределению 80 млн доз вакцин против коронавируса. Страна будет сотрудничать с глобальным механизмом COVAX.

В Шотландии из-за роста случаев индийского штамма коронавируса отложили отмену карантинных ограничений. Большая часть страны должна была перейти от ограничений второго уровня к первому с 7 июня.

За минувшие сутки в Великобритании не зафиксировали ни одной смерти от Covid-19. Это впервые за последние 10 месяцев.

В Канаде разрешили смешивать вакцины против коронавируса от компаний AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech и Moderna по необходимости. Решение приняли на основе результатов исследования, которые провели в Испании и Великобритании.

В Эстонии со 2 июня отменяют обязательное ношение масок во всех общественных помещениях, домах для престарелых и образовательных учреждениях, магазинах, церквях. Однако эстонцам рекомендовали продолжать носить их в закрытых или плохо проветриваемых помещениях и многолюдных местах.

В ВОЗ заявили, что мир полностью не восстановится, если вакцины от коронавируса не будут распределены равноправно. Мировое сообщество должно взять на себя обязательство положить конец пандемии.

Кроме того, в организации отметили, что в Южной Америке снова ухудшается ситуация с распространением заболевания. Также в странах из этого региона увеличивается количество летальных исходов.