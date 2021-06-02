В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

Документ №5596 появился на сайте парламента. Его авторы считают, что из-за невозможности использовать каннабис как медицинское средство страдают онкобольные, ветераны войны и паллиативные пациенты.

— После принятия законопроекта украинские пациенты получат доступ к лечению и облегчению течения сложных заболеваний, что соответствует современной мировой практике, — написала одна из авторов законодательной инициативы Евгения Кравчук (фракция Слуга народа) в Facebook.

По ее словам, планируется ввести усиленный контроль за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях. Законопроект предусматривает электронный реестр всех препаратов на основе конопли, их можно будет приобрести только по электронным рецептам от врача.

Народный депутат отметила, что будет осуществляться лицензирование любой деятельности, связанной с оборотом медицинского каннабиса.

В то же время глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья Михаил Радуцкий отметил, что законопроект предлагает разрешить лекарственные средства на основе каннабиса, используемые для преодоления хронической боли, депрессии, посттравматического стрессового расстройства. Сейчас в таких лекарствах ориентировочно нуждается 2 млн украинских пациентов, в том числе с онкозаболеваниями, заболеваниями Альцгеймера, Паркинсона.

Главные тезисы документа:

разрешить деятельность предприятий по культивированию лекарственной конопли после получения соответствующей лицензии;

создать уполномоченный орган по контролю в сфере обращения медицинского каннабиса;

ввести двойной контроль от МВД и Минздрава пути от производителя к пациенту этих препаратов;

позволить украинским ученым исследовать препараты на основе медицинского каннабиса.

Урегулирование оборота конопли в Украине

В Украине активно обсуждают урегулирование оборота конопли.

Однако есть данные ученых, которые свидетельствуют о том, что препараты из каннабиса не спасают от боли.

Подробнее об урегулировании оборота конопли в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Верховная Рада, Yevheniya Kravchuk, Михаил Радуцкий