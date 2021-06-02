ДНК-вакцины против Covid-19 показывают многообещающие результаты. Правда, пока опытные образцы применялись только в отношении хомяков и мышей. Однако, выражают уверенность ученые, это закладывает основу для дальнейших исследований, чтобы определить, может ли данная технология быть такой же эффективной для людей.

Итак, в чем состоит особенность ДНК-вакцины против Covid-19? Напомним, что в уже существующих Covid-вакцинах используется ослабленный или неактивный патоген, призванный научить иммунную систему человека реагировать на патоген.

Однако ДНК-вакцины доставляют человеку часть генетической информации самого патогена для выработки антигена, который заставит иммунную систему человека вырабатывать антитела.

Выработанные таким образом антитела смогут обеспечить надежную защиту от заражения полноценным патогеном.

Исследования ДНК-вакцин начались еще в начале 1990-х. Первоначальные результаты показали, что можно использовать плазмидную ДНК для получения ответа антител.

— Теоретически ДНК-вакцины могут вызывать более широкий иммунный ответ, аналогичный платформе живых ослабленных вирусов без необходимости в воспроизводящемся патогене, — отметил почетный профессор Медицинской школы Университета Пенсильвании Дэвид Вайнер.

Вариантом ДНК-вакцины являются мРНК-вакцины, такие как как Pfizer/BioNTech и Moderna.

В отличие от ДНК-вакцин, мРНК-вакцины не должны достигать ядра клетки, чтобы быть эффективными, что, по мнению исследователей, может повысить их эффективность и способ применения.

Однако преимущество ДНК-вакцин заключается в том , что они стабильны при комнатной температуре, что упрощает их транспортировку и хранение, что имеет решающее значение во время глобальной пандемии, такой как Covid-19. Напротив, вакцины с мРНК требуют гораздо более низких температур .

Как следствие, несмотря на успешное внедрение мРНК-вакцин в ответ на пандемию Covid-19, в мире нарастает большой интерес к потенциалу ДНК-вакцин.

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Источник: MedicalNewsToday