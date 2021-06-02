В Шотландии из-за роста случаев индийского варианта коронавируса отложили отмену карантинных ограничений. Большая часть страны должна была перейти от ограничений второго уровня к первому с 7 июня.

– Есть надежда на прививки, но еще не все взрослые получили две дозы вакцины. Сейчас мы имеем дело с новым, более быстрым вариантом распространения вируса. Поэтому на этом критическом этапе, чтобы избежать полного сбития с курса, мы должны быть осторожными, – отметила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

В соответствии с ограничениями второго уровня, в пабах, барах и ресторанах разрешено подавать алкоголь в помещении, шесть человек из трех домохозяйств могут встречаться внутри домов и оставаться на ночь.

Во время ограничений первого уровня могут открываться все развлекательные заведения, кроме ночных клубов.

Теперь решение Шотландии усилит давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, где 21 июня должны были снять все карантинные ограничения.

Изменение названий штаммов коронавируса

1 июня Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать буквы греческого алфавита для названия вариантов коронавируса.

Такое решение приняли, чтобы избежать дискриминации стран, где эти мутации появились.

Отныне британский штамм (B.1.1.7) будет называться Альфа, южноафриканский (B.1.351) – Бета, бразильский (P.1) – Гамма, индийский (подвид 1-B.1.617.1) – Дельта, индийский (подвид 2 – B.1.617.2) – Каппа.

Подробнее об изменении названий штаммов коронавируса читайте в материале Фактов ICTV.