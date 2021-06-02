Мир полностью не восстановится, если вакцины от коронавируса не будут распределены равноправно. Мировое сообщество должно взять на себя обязательство положить конец пандемии.

Об этом говорится в открытом письме, составленном при участии гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

— Уже не приходится сомневаться в том, что повсеместное восстановление будет невозможно без преодоления кризиса в области здравоохранения. Доступность вакцинации является условием и для того, и для другого, — говорится в письме.