Мир полностью не восстановится, если вакцины от коронавируса не будут распределены равноправно. Мировое сообщество должно взять на себя обязательство положить конец пандемии.
Об этом говорится в открытом письме, составленном при участии гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.
— Уже не приходится сомневаться в том, что повсеместное восстановление будет невозможно без преодоления кризиса в области здравоохранения. Доступность вакцинации является условием и для того, и для другого, — говорится в письме.
По данным ВОЗ, дисбаланс при производстве и распределении вакцин создает предпосылки для распространения в мире новых штаммов коронавируса, а также лишает многих людей возможности приобрести иммунитет к коронавирусу.
— Сегодня мы обращаемся к международному сообществу с призывом продемонстрировать принципиально новый уровень поддержки, и осуществления более решительной, скоординированной и обеспеченной новым финансированием стратегии вакцинации мирового населения, — отметили авторы письма, среди которых также главы МВФ, ВБ и ВТО.
По мнению глав организаций, для этого необходимо выделить дополнительные деньги для стран с низким и средним уровнем доходов, в том числе за счет грантов и льготного финансирования, а также выделить крупные средства для производства большего количества вакцин.
— Выделение $50 млрд на преодоление пандемии может стать наилучшим вложением государственных средств в истории нашего поколения. Это может принести гигантские дивиденды в плане развития и дать толчок росту и увеличению благосостояния во всем мире, — добавили составители письма.
Проблема вакцинации
В мире обостряется ситуация с проблемой неравенства доступа к вакцинам от Covid-19. Из 1,3 млрд вакцин, введенных на планете, только 1% уколов сделали в Африке.
На континент доставили лишь 28 млн доз вакцин, а это менее 2% от населения континента.