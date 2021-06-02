Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Максим Зайченко |

Мир не выйдет из пандемии, если вакцины не распределят равноправно — ВОЗ

ВООЗ Тедрос Гебреісус

Мир полностью не восстановится, если вакцины от коронавируса не будут распределены равноправно. Мировое сообщество должно взять на себя обязательство положить конец пандемии.

Читайте
Стратегия самоуничтожения: ВОЗ раскритиковала распределение вакцины в мире

Об этом говорится в открытом письме, составленном при участии гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

— Уже не приходится сомневаться в том, что повсеместное восстановление будет невозможно без преодоления кризиса в области здравоохранения. Доступность вакцинации является условием и для того, и для другого, — говорится в письме.

По данным ВОЗ, дисбаланс при производстве и распределении вакцин создает предпосылки для распространения в мире новых штаммов коронавируса, а также лишает многих людей возможности приобрести иммунитет к коронавирусу.

— Сегодня мы обращаемся к международному сообществу с призывом продемонстрировать принципиально новый уровень поддержки, и осуществления более решительной, скоординированной и обеспеченной новым финансированием стратегии вакцинации мирового населения, — отметили авторы письма, среди которых также главы МВФ, ВБ и ВТО.

По мнению глав организаций, для этого необходимо выделить дополнительные деньги для стран с низким и средним уровнем доходов, в том числе за счет грантов и льготного финансирования, а также выделить крупные средства для производства большего количества вакцин.

— Выделение $50 млрд на преодоление пандемии может стать наилучшим вложением государственных средств в истории нашего поколения. Это может принести гигантские дивиденды в плане развития и дать толчок росту и увеличению благосостояния во всем мире, — добавили составители письма.

Проблема вакцинации

В мире обостряется ситуация с проблемой неравенства доступа к вакцинам от Covid-19. Из 1,3 млрд вакцин, введенных на планете, только 1% уколов сделали в Африке.

На континент доставили лишь 28 млн доз вакцин, а это менее 2% от населения континента.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка