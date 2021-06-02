В Кабинете министров назначили нового санитарного врача Украины

Кабинет Министров Украины назначил на должность санитарного врача Украины заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в социальных сетях.

— Кабинет Министров Украины назначил предложенные мной кандидатуры двух заместителей министра Игоря Кузина и Петра Емца. Поздравляю в команде министерства. Легко не будет, но знаю, что вместе сможем реализовать все, что запланировано, — отметил он.

Игорь Кузин был и. о. гендиректора Центра общественного здоровья. На посту руководителя он находился с 2019 по 2021 год, а затем стал заместителем нового главы ЦОЗ.

Кроме того, Петра Емца назначили на должность заместителя министра здравоохранения по экономическому блоку.

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Недавно Ляшко также сообщил, что на должностях заместителей министра здравоохранения Украины останутся Ирина Садовьяк Ирина Микичак и Ярослав Кучер.

В то же время покидают должность – Светлана Шаталова и заместитель по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

Источник: Виктор Ляшко