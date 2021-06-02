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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

В Канаде разрешили комбинировать вакцины от Covid-19

вакцина, укол

В Канаде разрешили смешивать вакцины против коронавируса разных производителей при необходимости. Об этом сообщили в Агентстве общественного здоровья страны.

Теперь граждане, которые получили первую дозу вакцины AstraZeneca/Oxford, могут сделать повторную прививку препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna, без каких-либо опасений за свое здоровье.

Если человек сделал первую прививку мРНК-вакциной (Pfizer/BioNTech или Moderna) эксперты рекомендуют использовать тот же препарат и для второй. Но, если он недоступен, можно использовать другую мРНК-вакцину, учитывая первую дозу.

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В то же время когда человек получил первый укол векторной вакциной AstraZeneca, то повторную прививку можно делать мРНК-вакциной.

Такое решение приняли на основе результатов исследования, которые провели в Испании и Великобритании.

Они свидетельствуют о том, что смешивание и сочетание вакцин AstraZeneca и Pfizer является безопасным и эффективным против Covid-19, поскольку для изготовления препаратов используют похожую технологию мРНК.

Во время смешивания вакцин люди, получившие прививку, испытывали боль в месте инъекции, озноб, головную боль, боль в мышцах и суставах и общее недомогание. Большинство симптомов исчезало в течение 48 часов.

Недавно Канада также разрешила использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей 12-15 лет. Соответствующее разрешение выдало Министерство здравоохранения 5 мая.

Перед этим было проведено три фазы испытаний, которые подтвердили эффективность препарата для подростков.

Источник: NACI

Фото: Depositphotos

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