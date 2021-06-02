В странах с низким доходом сделали лишь 0,4% от всех Covid-прививок — ВОЗ

С 1,8 млрд вакцин против коронавируса, что введенные во всем мире, лишь 0,4% использовали в странах с низким уровнем дохода.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время пресс-конференции 2 июня.

— С 1,8 млрд вакцин против Covid-19, введенные во всем мире, лишь 0,4% было сделано в странах с низким уровнем дохода. Это этично, эпидемиологически и экономически неприемлемо — отметил он.

Представитель организации добавил, что в странах с высоким уровнем вакцинации против коронавируса сейчас наблюдают значительное уменьшение случаев и смертей от этого заболевания.

Поэтому инвестиции в глобальную инициативу равномерного распределения вакцины COVAX являются не благотворительностью, а скорее инвестицией в прекращение пандемии и содействие настоящему глобальному выздоровлению.

1 июня в ВОЗ сообщили, что мир полностью не восстановится, если вакцины от коронавируса не будут распределены равноправно. Мировое сообщество должно взять на себя обязательство положить конец пандемии.

По данным организации, дисбаланс во время производства и распределения вакцин создает предпосылки для распространения в мире новых штаммов коронавируса, а также лишает многих людей возможности получить иммунитет к коронавирусу.

Источник: ВОЗ