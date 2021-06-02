В странах Южной Америки ухудшается эпидемиологическая ситуация с Covid-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан во время брифинга 1 июня.

— Южная Америка всего пару месяцев назад действительно находилась в тяжелой ситуации, и эта ситуация снова начинает развиваться в неправильном направлении, — отметил он.

По словам Райана, восемь из 10 стран, которые на прошлой неделе отчитались о высоких показателях летальных исходов среди пациентов с Covid-19, находятся в Южной Америке. В целом в странах из этого региона частота случаев болезни со смертельным исходом выше, чем во многих других частях мира.

Он также отметил, что у многих южноамериканских странах очень высокий показатель положительных результатов тестов на наличие Covid-19. Так, в Парагвае — 37%, Аргентине — 33% и в Колумбии — 30%.

Он призвал страны региона прилагать больше усилий для сдерживания заболевания, и подчеркнул насущной необходимости обеспечить равномерный доступ к вакцинам против Covid-19.

В ВОЗ также сообщили, что для названия вариантов коронавируса будут использовать буквы греческого алфавита. По мнению экспертов организации, такие названия легче произносятся, что удобнее для жителей разных стран мира. Также это позволит избежать дискриминации.

Источник: ВОЗ