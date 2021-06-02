В Великобритании за сутки ни одной смерти от Covid-19

За минувшие сутки в Великобритании не зафиксировали ни одной смерти от Covid-19. Это впервые за последние 10 месяцев. Авторитетные ученые-вирусологи страны объясняют это тем, что “вакцины показывают эффект”.

Если накануне, 31 мая, от осложнений, вызванных Covid-19, скончались шесть человек, нулевая летальность уже на следующий день не могла не остаться не замеченной. Тем более, что черный список ежедневных жертв коронавируса Великобритания ведет с 7 марта 2020-го.

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Впрочем, издание Daily Mail восприняла эту новость достаточно пессимистично, заметив, что 1 июня в Британии был выходным днем (Bank Holiday), стало быть данные о летальных исходах от коронавирусной инфекции просто не успели официально зарегистрировать.

Однако эпидемиолог Королевского колледжа в Лондоне, профессор Тим Спектор заявил, что практически все летальные случаи произошли у невакцинированных пациентов. Именно поэтому, по его словам, появились веские основания говорить о том, что вакцинация способна улучшить борьбу с коронавирусом.

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