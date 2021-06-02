Украина снова вошла в тройку стран Европы, где за последние сутки обнаружили наибольшее количество смертей от коронавируса.

В течение последнего дня в стране от последствий, вызванных вирусом, скончалось 163 человека.

Больше случаев зарегистрировали только в России — 372 летальных исхода, а также в Германии — 168.

При этом больше сотни случаев также обнаружили во Франции (129), в Польше (111).

В целом в регионе суточных прирост смертей — 1 338.

Коронавирус в Украине

По сравнению с весенними месяцами в Украине значительно улучшилась ситуация с коронавирусом.

Однако она все равно остается напряженной, за последние сутки — 2 205 новых больных.

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Источник: Worldometers