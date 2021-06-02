По состоянию на 2 июня 2021 года в Украине зафиксировали 2 206 836 случаев коронавируса, за сутки — 2 205 новых больных.

Среди них — 104 ребенка и 85 медработников.

За время распространения вируса на территории страны умерли 50 857 человек, за последний день — 158.

В то же время преодолеть болезнь удалось 2 062 572 украинцам, за сутки — 9 405.

Всего в Украине провели 10 235 181 тест методом ПЦР, за сутки — 27 936.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировали в Киевской (178), Харьковской (139) и Запорожской (124) областях.

Статистика:

Винницкая область — 45 случаев;

Волынская область — 53 случая;

Днепропетровская область — 94 случая;

Донецкая область — 112 случаев;

Житомирская область — 49 случаев;

Закарпатская область — 43 случая;

Запорожская область — 124 случая;

Ивано-Франковская область — 53 случая;

Киевская область — 178 случаев;

Кировоградская область — 33 случая;

Луганская область — 24 случая;

Львовская область — 70 случаев;

Николаевская область — 70 случаев;

Одесская область — 54 случая;

Полтавская область — 30 случаев;

Ровенская область — 104 случая;

Сумская область — 72 случая;

Тернопольская область — 43 случая;

Харьковская область — 139 случаев;

Херсонская область — 74 случая;

Хмельницкая область — 57 случаев;

Черкасская область — 83 случая;

Черновицкая область — 46 случаев;

Черниговская область — 82 случая.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике, 1 июня 2021 года в Украине обнаружили 2 204 631 случай коронавируса.

Суточный прирост — 2 137 новых больных.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.