По состоянию на 2 июня 2021 года в Украине зафиксировали 2 206 836 случаев коронавируса, за сутки — 2 205 новых больных.
Среди них — 104 ребенка и 85 медработников.
За время распространения вируса на территории страны умерли 50 857 человек, за последний день — 158.
В то же время преодолеть болезнь удалось 2 062 572 украинцам, за сутки — 9 405.
Всего в Украине провели 10 235 181 тест методом ПЦР, за сутки — 27 936.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировали в Киевской (178), Харьковской (139) и Запорожской (124) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 45 случаев;
- Волынская область — 53 случая;
- Днепропетровская область — 94 случая;
- Донецкая область — 112 случаев;
- Житомирская область — 49 случаев;
- Закарпатская область — 43 случая;
- Запорожская область — 124 случая;
- Ивано-Франковская область — 53 случая;
- Киевская область — 178 случаев;
- Кировоградская область — 33 случая;
- Луганская область — 24 случая;
- Львовская область — 70 случаев;
- Николаевская область — 70 случаев;
- Одесская область — 54 случая;
- Полтавская область — 30 случаев;
- Ровенская область — 104 случая;
- Сумская область — 72 случая;
- Тернопольская область — 43 случая;
- Харьковская область — 139 случаев;
- Херсонская область — 74 случая;
- Хмельницкая область — 57 случаев;
- Черкасская область — 83 случая;
- Черновицкая область — 46 случаев;
- Черниговская область — 82 случая.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике, 1 июня 2021 года в Украине обнаружили 2 204 631 случай коронавируса.
Суточный прирост — 2 137 новых больных.
Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.