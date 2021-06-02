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Людмила Грубник |

В Украине зафиксировали 2 205 новых случаев Covid-19

Коронавирус

По состоянию на 2 июня 2021 года в Украине зафиксировали 2 206 836 случаев коронавируса, за сутки — 2 205 новых больных.

Среди них — 104 ребенка и 85 медработников.

За время распространения вируса на территории страны умерли 50 857 человек, за последний день — 158.

В то же время преодолеть болезнь удалось 2 062 572 украинцам, за сутки — 9 405.

Всего в Украине провели 10 235 181 тест методом ПЦР, за сутки — 27 936.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировали в Киевской (178), Харьковской (139) и Запорожской (124) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 45 случаев;
  • Волынская область — 53 случая;
  • Днепропетровская область — 94 случая;
  • Донецкая область — 112 случаев;
  • Житомирская область — 49 случаев;
  • Закарпатская область — 43 случая;
  • Запорожская область — 124 случая;
  • Ивано-Франковская область — 53 случая;
  • Киевская область — 178 случаев;
  • Кировоградская область — 33 случая;
  • Луганская область — 24 случая;
  • Львовская область — 70 случаев;
  • Николаевская область — 70 случаев;
  • Одесская область — 54 случая;
  • Полтавская область — 30 случаев;
  • Ровенская область — 104 случая;
  • Сумская область — 72 случая;
  • Тернопольская область — 43 случая;
  • Харьковская область — 139 случаев;
  • Херсонская область — 74 случая;
  • Хмельницкая область — 57 случаев;
  • Черкасская область — 83 случая;
  • Черновицкая область — 46 случаев;
  • Черниговская область — 82 случая.
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Коронавирус в Украине

Согласно статистике, 1 июня 2021 года в Украине обнаружили 2 204 631 случай коронавируса.

Суточный прирост — 2 137 новых больных.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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