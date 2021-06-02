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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Вакцину Pfizer можно хранить в холодильнике до месяца — исследование

вакцина

Фармацевтическая компания Pfizer представила новые данные о стабильности своей вакцины против Covid-19 в Швейцарский институт лекарственных средств Swissmedic в мае 2021 года.

Исследования показали, что вакцину против коронавируса можно хранить при температуре холодильника значительно дольше, чем рекомендовалось ранее.

Институт внимательно проверил исследования стабильности и одобрил измененные условия хранения 1 июня 2021 года. Это упрощает использование вакцины, которая уже была одобрена в Швейцарии во время продолжающейся кампании вакцинации.

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Swissmedic проверила данные о стабильности, предоставленные держателем разрешения, и измененную информацию о продукте, и одобрила заявку на изменение качества. Это означает, что неоткрытые размороженные флаконы вакцины теперь можно хранить в контролируемом холодильнике до одного месяца при 2-8 ° C.

Это увеличивает допустимый срок хранения после оттаивания с пяти дней до одного месяца. Это упростит медицинским учреждениям обращение с вакциной и сделает ее более гибкой.

В то время как большинство противовирусных средств, которые применяются сегодня при коронавирусной инфекции, нацелены на лечение вызванный ею осложнений, исследовали Pfizer пытаются воздействовать напрямую на SARS-CoV-2, то есть непосредственно на сам вирус.

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Фото: Pixabay

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