Дети, которые зачастую болеют коронавирусом в более легкой форме, чем взрослые, могут страдать от более сильных симптомов, если изменится сам вирус.

Такое заявление сделал член NITI Aayog, педиатр и ученый-терапевт из Индии Винод Кумар Пол. По его ловам, ситуация в стране с заболеваемостью среди детей может резко измениться, и к ней нужно готовиться.

— Ситуация в педиатрической популяции может измениться, если вирус изменит свое поведение или если произойдут изменения в динамике эпидемиологии, поэтому может случиться так, что воздействие коронавируса на детей может усилиться, — сказал Винод Кумар Пол.

Как отмечает специалист, уже сейчас есть случаи более тяжелого течения болезни у детей, в частности речь идет о мультисистемном воспалительном синдроме.

Сейчас у детей наблюдаются две формы коронавируса. В первом случае — у ребенка повышается температура тела, затем он кашляет и простужается. Позже у пациента диагностируют пневмонию, его госпитализируют.

При другой форме — после излечения коронавируса в период от двух до шести недель появляются лихорадка и сыпь, воспаляются глаза, фиксируются диарея, рвота и кровотечение.

— Это состояние называется мультисистемным воспалительным синдромом, — предупреждает он.

По его словам, синдром не требует сложного лечения, но оно должно быть своевременным.

Коронавирус в Индии

В апреле и мае в Индии значительно ухудшилась эпидситуация.

Новый штамм вируса спровоцировал рост количества новых случаев и смертей.

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Источник: ТheРrint