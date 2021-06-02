Утрата способности определять запахи является чуть ли не самым популярным симптомом, по которому большинство людей диагностируют у себя коронавирусную инфекцию. При этом далеко не все знают, что аносомия или нарушение обоняния, встречается лишь в 30% случаев подтвержденного заболевания Covid-19.

Насколько серьезно это явление и что делать, если обоняние не вернулось после выздоровления? Эти и другие вопросы специально для Фактов ICTV комментирует терапевт-отоларинголог Виктор Братченко.

— Аносомия имеет неврологическую природу, при которой происходит повреждение структур, окружающих клетки нервной системы. С некоторых пор аносомия стала еще и ярко выраженным признаком коронавирусной инфекции. Правда, наблюдается он далеко не у всех заболевших Covid-19, — рассказывает Виктор Братченко.

По словам врача, потерю запаха ощущают около 30% пациентов, вкуса – порядка 6-7%.

Если речь идет именно о Covid-19, а не об обычном простудном заболевании, пациент ощущает сухость слизистой носа, легкую заложенность либо нормальное носовое дыхание. Чихание и насморк встречаются редко.

Большинство пациентов с Covid-19 жалуются на потерю вкуса, сравнивая прием пищи с жеванием бумаги. Среди других симптомов — тяжелое дыхание, повышенная слабость, быстрая утомляемость, мигрень, болезненность в мышцах, гиперемия глазного яблока, кашлевые приступы без выделения мокроты.

Как правило, аносомия проявляется на 4-5 день от начала болезни и проходит в среднем в течение месяца после полного выздоровления.

Иногда процесс нюхательной способности несколько затягивается, что доставляет человеку и беспокойство, и дискомфорт. Это может быть связано как с сопутствующей хронической патологией носа и околоносовых пазух, так и с травмами носа.

В такой ситуации следует обратиться к специалисту, который, скорее всего, назначит симптоматическую терапию, направленную на купирование воспаления в полости носа. Это может быть или промывание некрепкими солевыми растворами, или применение сосудосуживающих, гормональных препаратов.

Духи, цедра лимона, ваниль или молотый кофе

А между тем, группа экспертов по обонянию Университета Восточной Англии в Великобритании провела исследование, в результате которого было выяснено, как при помощи знакомых и любимых ароматов можно быстро и эффективно восстановить нюхательные способности, утраченные после Covid-19.

В результате исследования ученые пришли к выводу, что для лечения длительной потери обоняния, вызванной Covid-19, не рекомендуется использовать стероиды. Вместо этого они предлагают попробовать заново натренировать свой нос, чтобы вынюхивать определенные запахи.

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Это займет время, возможно, месяцы, но, если вы попытаетесь вдыхать хотя бы четыре разных аромата дважды в день, это может помочь вам быстрее и полнее восстановиться без каких-либо нежелательных побочных эффектов.

Рекомендация основана на систематическом обзоре, основанном на фактических данных, который пришел к выводу, что кортикостероиды не должны быть первым вариантом лечения потери запаха из-за Covid-19.

Традиционно обучение обонянию основывается на четырех запахах: гвоздики, розы, лимона и эвкалипта, но на самом деле не имеет значения, что вы выберете.

По мнению ученых, может быть даже полезнее сосредоточиться на знакомых запахах, таких как духи, цедра лимона, ваниль или молотый кофе, и размышлять над воспоминаниями, пока вы их нюхаете.

Для достижения наилучших результатов следует менять четыре запаха каждые 12 недель.

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Источник: Sciencealert