Укачивание ребенка в транспорте: симптомы и как помочь

Укачивание ребенка в транспорте может в значительной мере усложнить ему жизнь, а также лишить радости путешествий в автомобиле, автобусе.

Факты ICTV выяснили, какие симптомы укачивания и как помочь ребенку, которого часто укачивает в транспорте.

Укачивание в транспорте возникает из-за того, что организм ребенка не может приспособиться к движению транспортного средства.

Признаки укачивания во время движения в транспорте могут быть разными. Маленькие дети могут реагировать на укачивание плачем, частой зевотой, повышенной потливостью, рвотой.

Общие симптомы укачивания:

сонливость;

общая слабость;

головокружение;

головная боль;

тошнота;

рвота;

скачки давления;

появление чувства страха и тревоги.

Как избежать укачивания в авто

В зависимости от возраста ребенка могут быть разные меры по борьбе с укачиванием. Если речь идет о маленьких детях, то лучше отправляться в дорогу в периоды их биологического сна — ночью или в обед. Также важно обращать внимание на режим питания.

— Если ребенок очень маленький, желательно ехать, когда он спит. Важно, чтобы ребенок не был голоден, но и не следует сильно его кормить. Можно покормить даже перед поездкой, но меньшими порциями и самыми простыми продуктами. Лучше избегать сладостей, — говорит педиатр Мария Жигайло.

Также, по ее словам, не стоит увлекаться игрушками.

— Некоторые родители пытаются отвлекать ребенка игрушками, но это может только усугубить проблему. Если трясти погремушками перед глазами ребенка, можно добиться обратного эффекта, — добавляет специалист.

Что касается более взрослых детей, то важно также следить за их питанием и питьевым режимом во время поездки.

— Перед поездкой лучше употреблять простую еду — каши, супы, избегать сладостей. В дороге следует давать небольшими порциями чистую воду, — объясняет Мария Жигайло.

Также есть общеизвестные правила, которые могут помочь:

сажать ребенка ближе к началу транспортного средства (автобуса, поезда, самолета);

желательно смотреть на неподвижный предмет или же в окно (здесь индивидуальный подход);

отвлекать ребенка разговорами, развивающими играми, рассказами;

обеспечить доступ в салон чистого воздуха.

При этом лучше отказаться от использования гаджетов — движение картинки на экране во время просмотра фильма или же видеоигры может спровоцировать укачивание.

Что делать если ребенка укачало

Если же не удалось избежать укачивания, родители или взрослые должны помочь ребенку.

— Следует остановить транспортное средство, вывести ребенка на свежий воздух, дать ему воды, походить немного, — комментирует педиатр.

Что же касается приема различных препаратов, например от тошноты, то их нужно давать ребенку после индивидуальной консультации с врачом. Он поможет подобрать лекарство в зависимости от возраста и особенностей детского организма, например наличия аллергии.

Как приучить детей больше двигаться

Недостаток движения может стать причиной возникновения многих болезней — от гипертонии до сахарного диабета.

В связи с этим с детства стоит приучать детей к активному образу жизни.

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