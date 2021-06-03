Ученые определили 90 лекарств-кандидатов с противовирусной активностью, которые потенциально можно использовать для лечения Covid-19. Подчеркнем, именно для лечения самой инфекции, а не вызванный ею осложнений, как это происходит сегодня.

Среди этих соединений исследование Scripps Research выявило четыре клинически одобренных препарата и девять соединений на других стадиях разработки с большим потенциалом использования в качестве пероральных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

— Хотя сейчас у нас есть эффективные вакцины против Covid-19, нам все еще не хватает высокоэффективных противовирусных препаратов, которые могут предотвратить заражение коронавирусом или хотя уменьшить его размах, — отметил генеральный директор Scripps Research Питер Шульц.

По его словам, результаты исследования открывают простор для ряда многообещающих возможностей перепрофилирования существующих пероральных препаратов с эффективностью против SARS-CoV-2.

Ученые также уверяют, что некоторые из наиболее эффективных противовирусных стратегий – это коктейли, в которых пациентам дают несколько различных препаратов для борьбы с инфекцией, например, те, которые используются для лечения ВИЧ.

Из тысяч проверенных лекарств исследователи выделили в общей сложности 90 соединений, которые предотвращают репликацию SARS-CoV-2 по крайней мере в одной из линий клеток человека.

Из них 13 имели наибольший потенциал для использования в качестве препаратов для лечения Covid-19, исходя из их эффективности, активности, не зависящей от клеточной линии, или вероятного механизма действия, фармакокинетических свойств и профилей безопасности для человека.

Четыре препарата — галофантрин, нелфинавир, симепревир и манидипин — уже одобрены FDA, а девять других находятся на различных стадиях процесса разработки.

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