В мегаполисах без кондиционеров сейчас сложно обойтись, ведь воздух в них загрязнен, и не каждый решится открыть окно для проветривания. На помощь приходят кондиционеры. Но так ли уж они безвредны, как кажется на первый взгляд?

— Безусловно, без конидиционера сейчас сложно и в офисе, и дома, — говорит врач-терапевт Марина Ерина. — Но при неправильной их эксплуатации можно заработать достаточно серьезные проблемы со здоровьем.

Болезнь легионеров

В 1976 году в Филадельфии проходил съезд Американского легиона. После его окончания более 200 человек заболели пневмонией. Ее вызвала бактерия легионелла, которая обитала в системе кондиционирования помещения, где проходил съезд. Болезнь легионеров можно подцепить в гостиницах или пресных водоемах, где она обитает в природных условиях.

Болезнь сопровождается высокой температурой, ознобом, кашлем с мокротой и диареей. Лечится антибиотиками.

Пик болезни легионеров приходится на лето, когда климатические системы работают на всю мощность, и в них скапливается конденсат, который является отличной средой для размножения бактерий.

Для профилактики пневмонии нужно вовремя чистить фильтры или заменять их новыми. Сейчас есть модели, на которых установлены бактерицидные фильтры.

Респираторные болезни

Система кондиционирования воздуха, которая предназначена для создания комфортных условий, может стать причиной возникновения респираторных болезней

Резкий перепад температур от +30° на улице до 19° в помещении вызывает стресс у организма.

Чихание и ломота в мышцах – первые признаки такого заболевания в жаркую погоду. К ним присоединяется головная боль и может повыситься температура.

— Если проигнорировать начало болезни, воспаление опустится в горло и бронхи. В этом случае будут эффективны не только медикаменты, но и народные средства: чай с малиной на ночь, калина, лимон, — советует доктор.

Если не долечиться, то процесс перейдет в хронический.

В список болезней от кондиционера входят и аллергические реакции, ринит, кашель, бронхит, ангина.

Сухой воздух

Нужно не забывать, что кондиционеры сушат воздух, потому что во время их работы влага в виде конденсата выводится на улицу. Из-за сухого воздуха пересыхает слизистая носа и горла, развивается условно-патогенная микрофлора. Появляется насморк.

Сухой воздух иссушивает и слизистую глаз. Может развиться синдром сухого глаза.

Ветер в лицо или спину

Еще один недуг, который сопровождает офисных работников: миозит. Когда холодный воздух дует в одну точку, и эта точка у вас на плечах, то к концу дня вы получите воспаление мышц – миозит. Если дует в голову, то вам обеспечено воспаление тройничного нерва.

Как избежать опасности

Чтобы избежать любых проблем со здоровьем, нужно правильно устанавливать кондиционеры, регулярно чистить фильтры и правильно устанавливать режим охлаждения. Разница температур на улице и в помещении не должна превышать 5-8°.

И конечно, не забывайте об обычной вентиляции. Регулярно проветривайте помещение, открывая окна.

Лечебный массаж улучшает кровообращение, возвращает упругость тела и укрепляет мышцы. И, конечно же, дает ощущение легкости во всем теле и устраняет боль.