Всемирная кампания по вакцинации детей против коронавирусной инфекции постепенно набирает обороты. Правда, пока речь идет о возрастной группе 12+, хотя по международным педиатрическим стандартам детским считается возраст от 0 до 18 лет.

С начала мая 2021 года детские прививки для возраста 12-15 лет из намерений стали практикой в Соединенных Штатах и Канаде. По состоянию на середину мая в США прививку от Covid-19 получили почти 2,5 млн детей: почти половине из них ввели обе необходимые дозы.

К странам Северной Америки к началу июня подтянулись Венгрия с возрастным регистром 16-18 лет, Румыния, Италия и Дубай – от 12 до 15 лет. Со 2 июня к ним присоединился Сингапур, где несовершеннолетних граждан вакцинируют от 12 до 18 лет.

В июне детская вакцинация возьмет старт сразу в нескольких европейских странах: в Германии – 12-16 лет, Польше – 12-15 лет, Литве – 12-15 лет, Австрии – 12-15 лет, Франции – 12-18 лет.

К началу учебного года в процесс намерены включиться Эстония, Норвегия и Швейцария.

Полным ходом вакцинирует от Covid-19 своих граждан в возрасте 16-18 лет Израиль, в ближайших планах которого Covid-прививки тем, кому от 12 до 15.

А вот Япония и Филиппины пока на нулевом этапе детской вакцинации. В том смысле, что эти страны пока только разрешили использовать вакцину Pfizer для возрастной категории от 12 до 15 лет. Когда, собственно, начнется сам процесс иммунизации этой группы населения – пока неизвестно.

Какую Covid-вакцину колют?

В Европе, Соединенных Штатах и Канаде разрешен препарат Pfizer/BionTech. Именно эта вакцина продемонстрировала абсолютную эффективность против коронавирусной инфекции у детей от 12 до 15 лет.

Ожидается, что побочные эффекты от вакцинации у детей не будут отличаться от взрослых: боль в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и жар.

Не так давно Pfizer анонсировала начало исследований вакцины для детей от 6 месяцев до 11 лет. Результаты ожидаются ближе к осени.

Успешно завершила испытания своего продукта на детях от 12 до 17 лет и фармкомпания Moderna. Ее Covid-вакцина показала 93% эффективности после первой дозы и 100% — после второй. И хотя заявку на использование компания еще не подала, тем не менее уже заявила о готовности начать испытания вакцины на возрастной группе младше 11 лет.

В стадии предварительных результатов находится Johnson&Johnson. Если ее Covid-вакцина пройдет успешные испытания на подростках 16-17 лет, компания продолжит разработку продукта для 12-15-летних.

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Источник: Ema, CDC