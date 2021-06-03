С 15 июня во Франции начнут предлагать вакцины против Covid-19 детям с 12 до 18 лет. Об этом сообщил президент Эммануэль Макрон.

Страна идет на такой шаг, чтобы замедлить распространение новых вариантов коронавируса и быстрее защитить большую часть населения.

Сейчас в стране 50% взрослых людей получили по меньшей мере одну дозу вакцины против Covid-19.

По убеждению главы Франции, это стало поворотным пунктом кампании иммунизации.

По состоянию на 1 июня в реанимациях Франции количество больных Covid-19 составило 2 825 против около 6 тыс. в апреле.

Вакцинация детей против коронавируса в Польше

С 7 июня в Польше смогут вакцинироваться против коронавируса дети в возрасте 12-15 лет.

По словам министра по вопросам вакцинации в Польше Михала Дворчика, иммунизировать планируют 2,5 млн школьников.

Прививки можно будет получить в обычных пунктах вакцинации, а с сентября – в школах.

Источник: France24