В Киеве в эти выходные, 5 и 6 июня, вакцинацию людей, ожидающих свою очередь в приложении Дія, организуют иначе, чтобы минимизировать очереди.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. На прошлых выходных желающих прививаться от Covid-19 среди зарегистрированных в мобильном приложении Дія оказалось больше, чем тех, кто дал предварительное согласие во время приглашений.

Поэтому 5 и 6 июня организуют два потока:

первый – для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время;

второй – для тех, кто также записан в Дії, но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут либо дождаться вызова, либо вакцинироваться в порядке живой очереди.

Люди, получившие приглашение, должны показать сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. В случае опоздания у них остается возможность вакцинироваться в порядке живой очереди.

Центр вакцинации населения в Киеве будет работать с 10.00 до 17.30 по адресу просп. Броварской, 15 (корпус 4, вход 4-А).

По состоянию на 2 июня в Украине за сутки вакцинировались от коронавируса 34 481 человек. По сравнению с предыдущими сутками медики увеличили количество прививок более чем на 15 тыс.

С начала вакцинальной кампании привито 1 076 795 человек, из них одну дозу вакцины получили 1 076 793 человека, полностью иммунизированы – 138 090 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Недавно министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что иммунизация против коронавируса в центре массовой вакцинации на базе Международного выставочного центра в Киеве проходит организовано, однако есть определенные недостатки — это очереди. Он добавил, что в Одессе такой проблемы нет.