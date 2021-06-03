По состоянию на утро 3 июня 2021 года в Украине зафиксировали 2 209 417 случаев коронавируса. В Украине продолжает расти суточный прирост, за сутки — 2 581 новый больной.

Среди них — 122 ребенка и 129 медработников.

Всего в Украине 50 959 человек умерли от осложнений, вызванных вирусом, за день — 102.

Выздоровел с начала пандемии 2 072 091 человек, за сутки — 9 405.

На территории страны провели 10 261 649 ПЦР-тестов, за последние сутки — 26 468.

Коронавирус в регионах

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Запорожской (182), Днепропетровской (177) и Львовской (154) областях.

Статистика:

Винницкая область — 30 случаев;

Волынская область — 77 случаев;

Днепропетровская область — 177 случаев;

Донецкая область — 120 случаев;

Житомирская область — 79 случаев;

Закарпатская область — 48 случаев;

Запорожская область — 182 случая;

Ивано-Франковская область — 57 случаев;

Киевская область — 143 случая;

Кировоградская область — 30 случаев;

Луганская область — 48 случаев;

Львовская область — 154 случая;

Николаевская область — 65 случаев;

Одесская область — 50 случаев;

Полтавская область — 40 случаев;

Ровенская область — 110 случаев;

Сумская область — 78 случаев;

Тернопольская область — 51 случай;

Харьковская область — 134 случая;

Херсонская область — 92 случая;

Хмельницкая область — 79 случаев;

Черкасская область — 75 случаев;

Черновицкая область — 53 случая;

Черниговская область — 80 случаев.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 2 июня 2021 года в Украине выявили 2 206 836 случаев болезни.

Суточный прирост — 2 205 новых больных.

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