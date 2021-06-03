По состоянию на утро 3 июня 2021 года в Украине зафиксировали 2 209 417 случаев коронавируса. В Украине продолжает расти суточный прирост, за сутки — 2 581 новый больной.
Среди них — 122 ребенка и 129 медработников.
Всего в Украине 50 959 человек умерли от осложнений, вызванных вирусом, за день — 102.
Выздоровел с начала пандемии 2 072 091 человек, за сутки — 9 405.
На территории страны провели 10 261 649 ПЦР-тестов, за последние сутки — 26 468.
Коронавирус в регионах
Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Запорожской (182), Днепропетровской (177) и Львовской (154) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 30 случаев;
- Волынская область — 77 случаев;
- Днепропетровская область — 177 случаев;
- Донецкая область — 120 случаев;
- Житомирская область — 79 случаев;
- Закарпатская область — 48 случаев;
- Запорожская область — 182 случая;
- Ивано-Франковская область — 57 случаев;
- Киевская область — 143 случая;
- Кировоградская область — 30 случаев;
- Луганская область — 48 случаев;
- Львовская область — 154 случая;
- Николаевская область — 65 случаев;
- Одесская область — 50 случаев;
- Полтавская область — 40 случаев;
- Ровенская область — 110 случаев;
- Сумская область — 78 случаев;
- Тернопольская область — 51 случай;
- Харьковская область — 134 случая;
- Херсонская область — 92 случая;
- Хмельницкая область — 79 случаев;
- Черкасская область — 75 случаев;
- Черновицкая область — 53 случая;
- Черниговская область — 80 случаев.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 2 июня 2021 года в Украине выявили 2 206 836 случаев болезни.
Суточный прирост — 2 205 новых больных.
Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.