По состоянию на утро 3 июня 2021 года в Киеве зафиксировали еще 529 новых случаев коронавируса.

За весь период пандемии в столице зарегистрировали 207 873 случая болезни.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: