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Факты / Lifestyle / Здоровье
Анастасія Рогожінська |

За сутки в Киеве выявили 529 случаев Covid-19

Карантин коронавирус

По состоянию на утро 3 июня 2021 года в Киеве зафиксировали еще 529 новых случаев коронавируса.

За весь период пандемии в столице зарегистрировали 207 873 случая болезни.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Depositphotos

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