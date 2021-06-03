3 июня 2021 года на планете отмечают Всемирный день велосипеда. В эту дату Факты ICTV решили напомнить о пользе велосипеда для здоровья.

Интересная статистика

Из-за популярности здорового образа жизни и внимания к сохранению экологии езда на велосипеде в последнее время становится все популярнее. И такая тенденция только растет.

Согласно данным сайта Bicycle Guider, ежедневно в мире производится 364 тыс. велосипедов или четыре единицы в секунду, а продается — около 47,6 тыс., то есть каждые две секунды кто-нибудь в мире покупает велосипед.

Несмотря на это, автомобилей на планете все же больше. Обратная тенденция наблюдается лишь в некоторых странах. Например, в 2016 году Копенгаген объявил, что впервые в истории на его улицах больше велосипедов, чем автомобилей.

В Украине также в последнее время все больше граждан начали переходить на двухколесный транспорт. В стране активно развивается инфраструктура для велосипедистов, появились байки, которые можно арендовать, а на выходных все чаще можно увидеть катающуюся на велосипедах в парке семью.

Велосипед для здоровья

Помимо позитивного влияния на экологию причина популярности велосипеда — благоприятное влияние езды на здоровье человека.

— Езда на велосипеде — это одна из самых лучших и безопасных кардионагрузок для всех людей. В отличие от бега, суставы не подвергаются нагрузке. В связи с этим велосипед показан даже людям, которые страдают избыточным весом, — отмечает тренер Александр Стус.

Общая польза велосипеда:

общее укрепление организма (в частности, сердечно-сосудистой, дыхательной систем);

повышение выносливости;

ускорение метаболизма;

тренировка мышц ног, ягодиц;

здоровое похудение и снижение веса;

позитивное влияние на эмоциональный фон, улучшение настроения;

улучшение качества сна.

Польза велосипеда для мужчин

Несмотря на стереотипы, велосипед очень полезен для мужчин, считает тренер.

Преимущества:

поддержание мышечного тонуса — тренировка мышц позволит оставаться в хорошей физической форме;

улучшение работы мозга — во время езды кровь и кислород активнее поступают в мозг, что оказывает благоприятное влияние на его работу;

насыщение клеток организма кислородом — за счет улучшения кровоснабжения в органах малого таза происходит профилактика аденомы.

Польза велосипеда для женщин

Полезен двухколесный транспорт и для женщин.

Плюсы:

замедление старения — ускоренная циркуляция крови выводит вредные токсины и доставляет в ткани питательные вещества и кислород, это помогает организму активнее вырабатывать коллаген;

профилактика варикоза — активная циркуляция крови по сосудам препятствует застою;

профилактика целлюлита — езда на велосипеде будет хорошим средством, которое поможет избежать появления апельсиновой корки на ягодицах и бедрах.

Сколько нужно ездить на велосипеде

— Я бы советовал уделять велосипеду от 20 до 60 минут в день. Эти рекомендации касаются всех, особенно тех, у кого сидячий образ жизни, 8-часовой рабочий день. Поначалу можно ездить через день, — говорит Александр Стус.

Противопоказания для езды на велосипеде

Кардинальных противопоказаний нет, отмечает тренер.

— Однако лучше подобрать велосипед с широким сидением – как мужчинам, так и женщинам. Также по возможности следует кататься в экологически чистых зонах. Во время езды человек активно дышит, плюс происходит кожное дыхание. Важно, чтобы не впитывались вредные вещества, — заключает он.

Велосипед для похудения

Во время езды на велосипеде активно сжигаются калории, что будет актуально для худеющих людей. Приблизительно за час езды теряется от 420 ккал.

Езда на велосипеде

Врачи также отмечают пользу катания на велосипеде.

Об этом рассказал заведующий просветительским отделом Киевского городского центра общественного здоровья, кандидат медицинских наук Отто Стойка.

Подробнее о пользе езды на велосипеде читайте на Фактах ICTV.

Источник: Bicycle Guider