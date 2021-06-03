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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Цифровой Covid-сертификат ЕС будет доступен для иностранцев

паспорт вакцинації

Европейский цифровой Covid-сертификат, позволяющий путешествовать, смогут получить не только граждане стран ЕС, но и иностранцы.

Однако для этого необходимо предоставить информацию о вакцинации, тесте или выздоровлении, заявили в Еврокомиссии, пишет CNN.

— Вы можете получить сертификат, если попросите национальные власти государства-члена предоставить вам его на основании некоторых доказательств того, что вы были вакцинированы или делали недавно тест на коронавирус, — уточнили в Еврокомиссии.

Однако есть нюанс: такое решение будет зависеть от каждого отдельного государства-члена.

Паспорт вакцинации

1 июня 2021 года сразу сем стран ЕС начали выдавать цифровые сертификаты о вакцинации против коронавируса.

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Наличие документа позволит свободно перемещаться по территории ЕС.

Подробнее о паспортах вакцинации читайте на Фактах ICTV.

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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