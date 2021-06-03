3 июня 2021 года в селе Испас Вижницкого района Черновицкой области отравились воспитанники и работники детского сада.

С жалобами обратились 28 человек — 26 детей и двое взрослых.

Медики осмотрели пациентов, обнаружили легкое течение заболевания и отпустили их домой.

Сейчас все они находятся под наблюдением семейных врачей.

Сотрудники Вижницкого районного отделения полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Отравление в Тернопольской области

В Тернопольской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции в селе Джурин Чертковского района в детском саду.

Диагноз подтвердили у девяти детей.

Подробнее читайте на Фактах ICTV.