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Вікторія Яснопольська |

В Германии продают поддельные Covid-сертификаты – ВВС

полиция германии

Полиция Германии создала специальную команду для противодействия распространяющейся незаконной торговле поддельными сертификатами на Covid-вакцинацию.

Стоит фальшивка около 100 евро. Заказать ее можно через зашифрованную службу обмена сообщениями Telegram, на которой, в отличие от других платформ, власти не могут получить доступ к разговорам.

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Одно предложение Telegram, процитированное немецкой вещательной компанией MDR, звучало так: “Заказ с печатью — уже доступен — занимает 1-3 дня. Мы предоставим вам сертификат, штамп, наклейку BioNTech или Astra и подпись на штампе. Два сертификата стоят 150 евро”.

Сообщается, что сертификаты становятся все более желанными для тех, кто не решается на прививку от Covid-19, но при этом хочет обеспечить себе большую свободу, которую дает сертификат.

По сообщению BBC, пресс-секретарь полиции Кельна Николь Гентнер рассказала, что новым подразделением уже расследуются шесть подозреваемых в этих преступлениях.

Читайте также, как изменилась ситуация в Бразилии после начала Covid-вакцинации.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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