В Польше полностью вакцинировали от Covid-19 более 7,3 млн человек

В Польше две дозы вакцины против коронавируса получили уже 7,3 млн человек — из около 38 млн населения страны.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Польши. В эту статистику входят люди, получившие обе дозы вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna или AstraZeneca, или же одну необходимую дозу Johnson & Johnson (Janssen).

Всего в Польше за все время вакцинальной кампании сделали более 20,5 млн прививок.

Министр по вопросам вакцинации в Польше Михал Дворчик отметил, что в стране в последнее время уменьшилось количество прививок — с около 200 тыс. человек в день до 130 тыс. в день, возможно из-за того, что большинство людей, которые хотели вакцинироваться, уже сделали это.

— Мы ежедневно убеждаем граждан, что вакцинироваться стоит — это единственный способ преодолеть пандемию, — отметил он.

Дворчик добавил, что правительство не будет делать прививки против коронавируса обязательными.

В то же время в Украине увеличилось количество прививок. За сутки вакцинировался 34 481 человек. По сравнению с предыдущими сутками медики увеличили количество прививок более чем на 15 тыс.

Кроме того, в Польше с 7 июня дети в возрасте 12-15 лет смогут вакцинироваться против Covid-19. Прививки можно будет получить в обычных пунктах вакцинации, а с сентября – в школах.

Источник: RMF24