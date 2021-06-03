В 12 штатах США более 70% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса.

Сосредоточены они в основном на северо-востоке стране. Так, в Массачусетсе показатель иммунизации составляет 78,7%, в Коннектикуте – 75,6%, в штате Мэн – 74,3%, в Нью-Джерси – 74,1%.

Приближаются к этому показателю Нью-Йорк – 68,1%, Вирджиния – 67,5%, штат Вашингтон – 69,5% и город Вашингтон – 68,4%.

В Алабаме, Луизиане, Миссисипи, Теннесси, Западной Вирджинии и Вайоминге по крайней мере одной дозой препарата против Covid-19 привиты менее 50% взрослого населения.

Однако, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, более 162 млн американцев в возрасте от 18 лет и старше, что составляет около 62,9% от общего числа взрослых, получили одну дозу вакцины.

Полностью вакцинированы более 133 млн (около 52% взрослого населения).

Поощрение к вакцинации в США

2 июня в США сообщили, что планируют поощрять людей к вакцинации разнообразными акциями. Для этого американцам будут предлагать бесплатное пиво, денежное вознаграждение, билеты на спортивные события и тому подобное.

Президент США Джо Байден объявил в стране “месяц действия”, чтобы к началу каникул 4 июля как можно больше людей получили прививки.