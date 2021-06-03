В мире могут появиться устойчивые к существующими вакцинам против коронавируса мутации вируса.

Такое заявление сделал специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса, доктор Дэвид Набарро.

— Пока я не думаю, что мы имеем какие-то устойчивые к (действующим, — Ред.) вакцинам штаммы болезни, но они почти наверняка рано или поздно появятся, — сказал Дэвид Набарро.

Однако специалист не уточнил сроки появления таких вариантов вируса.

Штаммы коронавируса

Почти с начала распространения вируса на планете начали фиксировать появление различных его вариантов.

Среди них — британский, индийский, южноафриканский. Некоторые производители вакцин заявляют, что их вещества пока могут справиться с ними.

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Источник: Sky News