В Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca от Covid-19 в размере 705 600 доз. Партию доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщила журналистка Фактов ICTV Оксана Михайлова. Эту партию используют для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакциной CoviShield/AstraZeneca.

В частности, прививки получат медики, работники учреждений здравоохранения, участники операции Объединенных сил на Востоке Украины, социальные работники, священнослужители, сотрудники МВД, СБУ, люди в возрасте 65+. Также иммунизируются люди, которые вакцинировались остаточными дозами, общественные деятели.

— Все, кого прививали первой дозой вакцины AstraZeneca, гарантированно получат вторую дозу этой вакцины. Мы благодарны международным партнерам за поддержку и сотрудничество. Вместе мы сможем защитить как можно больше украинцев от Covid-19, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В то же время глава представительства ЮНИСЕФ в Украине добавил, что вакцинация помогает сохранить жизнь, избежать госпитализации и потребности в кислородной поддержке.

Это уже четвертая поставка вакцин от коронавируса в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX. Ранее страна уже получила 590 850 доз вакцины Pfizer/BioNTech и 367 200 доз вакцины AstraZeneca.

Вакцина AstraZeneca

Препарат AstraZeneca — это векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca.

Вакцину вводят внутримышечно. Для эффективной иммунизации нужно получить две дозы с интервалом в 90 дней.

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