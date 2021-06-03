Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Украина и Грузия договорились о взаимном признании документов о вакцинации

паспорт України

Украина и Грузия договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации против коронавируса.

Темы коснулись в рамках рабочего визита в Грузию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

— Взаимное признание документов о вакцинации должно максимально упростить пересечение границы нашими гражданами, — отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, это решение способствует активизации туризма украинцев в Грузию. Украина также заинтересована в увеличении потока грузинских путешественников.

— Рассчитываем, что соглашение будет подписано как можно быстрее, чтобы украинцы и грузины смогли свободно путешествовать между нашими странами, — добавил он.

Читайте
Семь стран ЕС начали выдавать Covid-сертификаты

Паспорта вакцинации

Европейский цифровой Covid-сертификат смогут получить не только граждане стран ЕС, но и иностранцы.

Об этом заявили в Еврокомиссии.

Подробнее о паспортах вакцинации читайте на Фактах ICTV.

Источник: Кабмин

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка