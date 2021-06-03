Украина и Грузия договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации против коронавируса.
Темы коснулись в рамках рабочего визита в Грузию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
— Взаимное признание документов о вакцинации должно максимально упростить пересечение границы нашими гражданами, — отметил Денис Шмыгаль.
По его словам, это решение способствует активизации туризма украинцев в Грузию. Украина также заинтересована в увеличении потока грузинских путешественников.
— Рассчитываем, что соглашение будет подписано как можно быстрее, чтобы украинцы и грузины смогли свободно путешествовать между нашими странами, — добавил он.
Паспорта вакцинации
Европейский цифровой Covid-сертификат смогут получить не только граждане стран ЕС, но и иностранцы.
Об этом заявили в Еврокомиссии.
Подробнее о паспортах вакцинации читайте на Фактах ICTV.