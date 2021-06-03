Украина оказалась на 31 месте в мире – между Коста-Рикой (2 205) и ОАЭ (2 154) по количеству новых случаев Covid-19. В мире за сутки зафиксировали больше 489 тыс. новых случаев этой болезни.

От осложнений, которые вызвал коронавирус, за сутки умерли более 10 тыс. человек, а за все время пандемии — 3,7 млн. В то же время выздоровели — более 155 млн человек. Сейчас насчитывается более 13 млн активных случаев заболевания, из них в критическом состоянии – более 90 тыс. пациентов.

Главные новости о коронавирусе за 3 июня в Украине и мире – читайте на Фактах ICTV.

Коронавирус в Украине

Украина остается в лидерах по смертности от коронавируса в Европе. В течение последнего дня в стране от последствий, вызванных вирусом, умерло 102 человека.

В стране за сутки подтвердили 2 581 новый случай Covid-19. За время распространения вируса на территории страны умерли 50 959 людей. В то же время преодолеть болезнь удалось 2 072 091 человеку, за сутки – 9 405.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Запорожской (182), Днепропетровской (177) и Львовской (154) областях.

Коронавирус в мире

Больше всего заболевших за 24 часа в мире обнаружили в Индии (134 тыс.), Бразилии (94 тыс.) и Аргентине (35 тыс.).

В Польше две дозы вакцины против коронавируса получили уже 7,3 млн человек – из около 38 млн населения страны. В эту статистику входят люди, получившие обе дозы вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna или AstraZeneca, или же одну необходимую дозу Johnson & Johnson (Janssen).

В 12 штатах США более 70% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины против Covid-19. В Массачусетсе показатель иммунизации составляет 78,7%, в Коннектикуте – 75,6%, в штате Мэн – 74,3%, в Нью-Джерси – 74,1%.

С 15 июня во Франции начнут предлагать вакцины против Covid-19 детям с 12 до 18 лет. Сейчас в стране 50% взрослых людей получили по меньшей мере одну дозу вакцины против Covid-19.

В Швейцарии 2 июня впервые с октября прошлого года не зафиксировали ни одного летального случая от Covid-19. Всего в стране выявили 696 213 случаев заражения, от последствий заболевания скончались 10 268 человек.

Вакцинация в Украине

В Украине за сутки увеличилось количество прививок от коронавируса. Так, 2 июня вакцинировали 34 481 человека, из них одну дозу вакцины получили 28 899 людей, обе дозы – 5 582 людей.

С начала вакцинальной кампании привито 1 076 795 человек, из них одну дозу вакцины получили 1 076 793 человека, полностью иммунизированы – 138 090 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

В эти выходные в киевском центре вакцинации населения прививки смогут получить люди, которые записаны в приложении Дія, однако не получили приглашения.