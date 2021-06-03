В развитых странах уже давно ввели неонатальный скрининг на первой неделе жизни ребенка. В странах ЕС исследование выявляет около 40 генетических болезней в год, в США — 61.

Что же касается Украины, то у нас такие исследования проводят только в частных клиниках и лишь на несколько нозологий.

Законопроект № 5589, инициированный Президентом Украины и направленный на решение проблемы раннего выявления наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных, был рассмотрен и поддержан на заседании Комитета по вопросам здоровья нации Верховной Рады Украины. Сейчас он направлен на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщил Михаил Радуцкий.

Между там, вопросы выявления редких орфанных (редкие врожденные или приобретенные заболевания, характеризующиеся тяжелым, хроническим, прогрессирующим течением, сопровождающиеся формированием дегенеративных изменений в организме — Ред.), заболеваний на ранней стадии крайне важно. В большинстве случаев они диагностируются, когда в организме ребенка уже состоялись необратимые изменения.

По мнению Михаила Радуцкого, внедрение ранней диагностики новорожденных позволит эффективнее лечить пациентов, создать реестр орфанных больных, уменьшить расходы на лечение.

Кстати, на реализацию данного проекта Владимир Зеленский выделил из Фонда президента по поддержке образования, науки и спорта 300 млн грн.

На эти средства, по словам министра здравоохранения, запланировано приобрести оборудование для шести лабораторных центров и реагенты для проведения скрининга.

Также Минздрав, за счет экономии на закупках медицинских препаратов, планирует привлечь к проекту еще 200 млн грн.

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Источник: Telegram