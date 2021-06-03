Заболеваемость Covid-19 снизилась, поэтому около половины Covid-больниц закроют, по крайней мере до осени. Уровень заболеваемости в Украине и дальше продолжает снижаться. Количество занятых коек сейчас — около 19%.

Из 510 медицинских учреждений, которые лечили пациентов с Covid-19, оставят 250.

— Это значит, что часть многопрофильных больниц вернутся к обычному режиму работы и смогут оказывать помощь пациентам с хроническими заболеваниями, — сообщил глава Нацслужбы здоровья Андрей Виленский. — Сколько хронических пациентов за это время не смогли получить медуслуги — пока данных нет, но речь идет о сотнях тысяч.

Среди них есть и люди, которым требовалась онкодиагностики.

— Каждый пятый онкологический пациент в Украине в 2020 году из-за Covid-19 и карантинных мер не обратился за лечением, — подтвердил главный врач Национального института рака Андрей Безносенко. — Теперь онкологи получают больше запущенных случаев — и эффективность лечения их всем понятна.

Какие больницы будут принимать Covid-пациентов

Нацслужба здоровья сообщает, что все учреждения здравоохранения будут разделены на 4 типа:

те, которые обеспечивают предоставление медицинской помощи не инфицированным пациентам;

учреждения, которые будут обеспечивать инфекционную готовность;

учреждения второй волны, которые будут включаться в процесс при заполнении коек в базовых больницах;

третья волна — подключается, когда заполнены койки в опорных больницах и медучреждениях второй волны.

Опорные больницы должны отвечать ряду требований. Прежде всего это многопрофильное учреждение, имеющее по меньшей мере 170 коек для оказания медицинской помощи пациентам в отдельном корпусе, специалистов по оказанию помощи пациентам с Covid-19. В таких больницах должна быть централизованная подача кислорода к 80% коек; отделение интенсивной терапии для пациентов с Covid-19; аппараты ИВЛ и врачи-анестезиологи, которые оказывают помощь только пациентам с Covid-19; автоматическое переключающее коммутационное оборудование (АПКО) и по меньшей мере один источник сети аварийного электропитания.

Также эти учреждения должны обеспечить предоставление неотложной помощи, хирургической помощи, родовспоможения, помощи пациентам с расстройствами психики и поведения для больных Covid-19.

Если больница прекращает лечить больных с Covid-19, местные власти позаботятся о том, чтобы ее пациенты могли завершить лечение в этом заведении или были переведены в другое.

Прогноз

Прогнозировать ситуацию сейчас сложно, но, говорят аналитики, новую волну следует ожидать осенью.

— Новая волна будет зависеть от того, когда в Украину придет новый штамм, а это пока непредсказуемо, — говорит доктор физико-математических наук Игорь Бровченко, который возглавляет группу ученых из НАН, занимающуюся математическим моделированием эпидемии Covid-19 в Украине.

За его словами, раньше ситуация прогнозировалась с учетом соседей — Польши, Румынии. Они более социально активны, имеют более интенсивный обмен с другими странами, и такие чрезвычайные события, как появление нового штамма, у них фиксировались ранее. Но поскольку там идет мощная вакцинация, то они могут избежать появления нового штамма.

Так что в Украине развитие событий будет зависеть от того, сколько людей вакцинируется. Способствует торможению коронавируса лето, каникулы, отпуска и пребывание людей на открытом воздухе.

В Киеве в эти выходные, 5 и 6 июня, вакцинацию людей, ожидающих своей очереди в приложении Дія, организуют иначе, чтобы минимизировать очереди.