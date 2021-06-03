Ученым наконец-то удалось распознать небольшую, но важную часть генома человека — единственное недостающее звено. Отныне, судя по всему, человечество владеет первой, действительно полной последовательностью более 3 млрд пар оснований человеческого генома.

Строго говоря, основная работа по расшифровке генома была сделана еще в 2003 году после почти 3 миллиардов долларов финансирования и 13 лет кропотливых исследований. Именно тогда ученые из проекта Геном человека (HGP) объявили, что наконец нанесли на карту первую последовательность генома человека.

Это был важный прорыв в науке, который произвел революцию в геномике. Однако первоначальный набросок и последующие обновления последовательности генома человека не были завершены на 100%.

Этот пробел закрыли ученые Консорциума T2T из США. Они утверждают, что дополнили оставшиеся 8% отсутствующего генома человека.

Геном — это сумма всех последовательностей ДНК и митохондриальной ДНК (мтДНК) в клетке. Он содержит все инструкции, необходимые живому существу для выживания и репликации, состоящие из химических строительных блоков или оснований (G, A, T и C), порядок которых кодирует биологическую информацию.

У диплоидных организмов, таких как люди, размером генома считается общее количество оснований в одной копии его ядерной ДНК. Люди и другие млекопитающие содержат продублированные копии почти всей своей ДНК.

Например, у нас есть пары хромосом. По одной хромосоме каждой пары мы унаследовали от каждого родителя. Но ученых интересует только последовательность суммы оснований одной копии каждой пары хромосом.

Фактический размер генома человека составляет примерно шесть миллиардов оснований, но единственная репрезентативная копия человеческого генома имеет размер примерно три миллиарда оснований.

Геном, который исследователи расшифровывали, был получен от разрастания, которое образуется внутри матки в самом начале беременности.

В настоящее время данные исследователей Консорциума T2T должным образом изучает международное научное сообщество. Если результаты подтвердятся, они могут ознаменовать новую эру геномики — эпоху, когда ни один уголок человеческой ДНК не остался неисследованным.

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Источник: Zmescience