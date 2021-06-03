Во Львове 93-летняя женщина полностью преодолела рак.

Местная жительница 1928 года рождения обратилась к специалистам Клинической больницы Львовской железной дороги, у нее диагностировали злокачественную опухоль матки.

Несмотря на возраст, женщина решилась на операцию. Она прошла успешно, после нее анализы не подтвердили никаких злокачественных процессов.

Женщина самостоятельно ходила в первые сутки после операции, а на четвертые — ее выписали домой.

— Прощались со слезами на глазах. Пообещала нам торт на 100 лет! Я верю, что попробуем. Спрашиваю: какой секрет вашей молодости. Ответ: я просто люблю жизнь, — написала в Facebook врач Людмила Ткачук.

Лечение рака

Онкологические заболевания, которые все чаще провоцируют смерти, можно преодолеть.

Для этого их нужно вовремя диагностировать.

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Источник: Tkachuk Lyuda

Фото: Tkachuk Lyuda