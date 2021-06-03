Утренние отеки, как же они портят настроение. Смотришь в зеркало и видишь состарившееся деформированное лицо. Но ты знаешь, как быстро убрать их.

Лед. Да, ледяные ванночки очень хорошо действуют на кожу. Можно заготовить лед из отваров трав, зеленого чая, кофе, молока. Выложите ледяные кубики в миску с водой и окуните в нее лицо на несколько секунд.

Проведите кубиком льда по массажным линиям лица, и через некоторое время кожа подтянется.

Контрастный душ. Если во время водных процедур несколько раз изменить температуру воды — горячая-холодная-горячая, то этим мы тонизируем кожу и эффект тот же, что и со льдом.

Отвар петрушки. Им можно умываться, а можно выпить. Петрушка также избавляет от отеков.

Салат из тыквы, тыквенная каша тоже снимают отечность.

— Отек на лице — это не только косметический дефект, — говорит врач-терапевт Марина Ерина. — Иногда он является показателем серьезных нарушений здоровья.

Аллергия. Она часто сопровождается припухлостью кожи. Если вы знаете, что у вас аллергия, носите с собой антигистаминное средство. После приема препарата все станет на свои места.

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Если аллергическая реакция возникла у вас впервые и еще на какой-либо новый продукт, обратитесь к врачу. Он посоветует, что вам делать дальше. Если отек увеличивается на глазах, вызывайте скорую. Это может быть анафилактический шок.

Почки. У людей с больными почками отеки возникают преимущественно утром и под глазами. Если это продолжается некоторое время, сдайте анализы и идите к врачу.

Печень. Печеночный отек может возникнуть после соленой, острой, жирной пищи. Особенно, если ужин был поздний. Здесь также без совета врача не обойтись. УЗИ покажет, в каком состоянии ваш основной фильтр организма, а специалист посоветует способ, как привести печень в порядок.

Щитовидная железа. Недостаточность гормонов щитовидной железы мешает организму выводить жидкость. Она накапливается в тканях и раздувает лицо.

— Причиной задержки жидкости в организме может быть и несбалансированное питание, употребление продуктов, переработанных промышленным способом, — добавляет врач.

Если отеки беспокоят вас часто, то нужно обследоваться и избавиться от причины их появления, потому что они вызывают воспаление сосудистых стенок и проницаемость тканей.

Самолечение опасно

Часто люди принимают мочегонные препараты, чтобы избавиться от отечности. Не делайте этого самостоятельно. Потому что мочегонные средства — не панацея.

— Они истощают организм, выводят минеральные вещества, — предостерегает терапевт. — Это может привести к судорогам, спазмам, бессоннице. Также нарушается психика. При постоянном приеме мочегонных средств сгущается кровь, возникает кислородное голодание.

Обратитесь к специалисту, который даст вам несколько советов.

Если вы наблюдаете у себя отечность лица и тела, не стоит заниматься самолечением. Лучше всего обратиться к опытному специалисту за рекомендациями, которые подойдут именно вашему организму.

Массаж тоже может помочь при отечности. Какие бывают виды массажа читайте в материале Фактов ICTV.