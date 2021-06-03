В Украине началась запись на прививки против коронавируса для жителей временно оккупированных территорий.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Записаться на вакцинацию смогут граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и Севастополя и относятся к приоритетным группам, вакцинация которых сейчас происходит в Украине. Первостепенно — это люди в возрасте 65 лет и старше.

Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия Covid-19: 0 800 60 20 19.

— Во время разговора, оператору необходимо сообщить, из какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он является временно оккупированным), указать ваши данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки. Оператор осуществит запись на вакцинацию и пришлет вам сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письмо на электронную почту — в случае его отсутствия — отметили в министерстве.

Затем этот идентификатор передадут в Госпогранслужбу Украины, чтобы человека беспрепятственно пропустили на подконтрольные правительству Украины территории.

Иммунизация будет осуществляться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах прививки на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

— Вместе с Минреинтеграции мы разработали максимально простую процедуру. Она позволит украинцам из приоритетных групп, которые проживают на временно оккупированных территориях, быстро и беспрепятственно получить прививку от Covid-19 в удобных для них пунктах прививок на контролируемой Украиной территории. Эти пункты обеспечены всем необходимым для осуществления вакцинации, — добавил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В эти выходные в киевском центре вакцинации населения планируют сделать две очереди. Выбирать вакцину в центрах нельзя, доступна та вакцина, которая есть в наличии в Украине. С 29 мая используется препарат CoronaVac, который производит компания Sinovac.